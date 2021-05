Reinaldo Azambuja retoma programa Governo Presente nesta quinta em Bonito

Até 2022 o governo do Estado irá investir R$ 4,2 bilhões nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul

Última visita do governador a Bonito para tratar do programa Governo Presente foi em outubro de 2019, na gestão do prefeito Odilson Arruda ©ARQUIVO

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) retoma nesta quinta-feira (20) os trabalhos do programa Governo Presente, com agenda em Bonito, a 296 km de Campo Grande. O encontro com o prefeito Josmail Rodrigues (PSB) será durante o período da manhã.





Nesta nova etapa do programa o chefe do Executivo irá percorrer todos os 79 municípios ouvindo os novos prefeitos eleitos nas últimas eleições. Até 2022 Azambuja pretende contemplar o Estado integralmente com investimento de R$ 4,2 bilhões.





Participam da viagem também o chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, que organizou a viagem do governador há três semanas. E o secretário de Estado de Infraestrutura Eduardo Riedel. Eles vão fazer o novo planejamento atendendo as demandas e reivindicações das lideranças políticas e da população de cada município.





A partir desta semana, o governador Reinaldo Azambuja e secretários retornam aos principais polos para rediscutirem o programa dentro de uma nova realidade local. Além de Bonito, serão atendidas as lideranças políticas da região Sudoeste, que abrange ainda os municípios de Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Porto Murtinho e Jardim.





Agenda





À tarde, a agenda será em Ponta Porã – região de fronteira, integrada por Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Sete Quedas e Tacuru.





Na sexta-feira, a cidade de Naviraí sediará o encontro da região do Conesul (Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã e Mundo Novo), a partir das 8h. No mesmo dia, à tarde, o governador e secretários atenderão os prefeitos, deputados e vereadores em Nova Andradina, que integra a região do Vale do Ivinhema com os municípios de Anaurilândia, Batayporã, Deodápolis, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.





“Percorremos os 79 municípios para ouvir as demandas. Estamos retornando agora para avaliar o que foi feito, e muita coisa foi feita neste mais de um ano, mesmo com a crise gerada pela pandemia (da covid-19)”, disse o governador. “Cada município e região tem necessidade diferentes. É um programa democrático, não tem viés político.”









Por: Gabriela Couto