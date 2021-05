PARANAÍBA| Prefeito solicita ao Detran “Escola do Trânsito” e melhoria na sinalização de Paranaíba

©Antônio Agostini

Convidado para a abertura do segundo encontro entre Detran-MS (MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), despachantes e CFC’S, sediado em Paranaíba nesta quarta-feira, 19, o prefeito Maycol Queiroz aproveitou a participação do diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, para solicitar ao órgão uma “Escola do Trânsito” e melhoria na sinalização, principalmente para atender a precariedade nos bairros.





Maycol destacou ter uma enorme vontade de fazer dentro de seu mandato o que ele denominou de “Escola do Trânsito”, um local apropriado para os Centros de Formação de Condutores realizarem suas aulas práticas de baliza. Ele se comprometeu em disponibilizar o terreno para o DETRAN executar o projeto. “Toda ajuda que recebemos é bem-vinda e com o Detran disposto a nos oferecer um estudo e investimentos para a melhoria no trânsito local, nos sobra recursos para serem investidos em outras áreas”, afirmou o prefeito.





O diretor-presidente agradeceu a presença do Chefe do Executivo e do diretor do DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito), Miguel Correa, e ressaltou ser muito importante a preocupação. Rudel garantiu apoio e pediu para Maycol concentrar esforços junto do setor de engenharia do DETRAN. “É possível fazer a parceria. Nós já temos um projeto semelhante em Três Lagoas e faremos aqui assim que viabilizar a área”, disse.

Rudel Trindade, acompanhado dos diretores de Habilitação, Registro e Controle de Veículos, Educação para o Trânsito e Administração e Finanças, aproveitou o momento para esclarecer dúvidas dos despachantes e colaboradores dos Centros de Formação de Condutores da região.





O gerente regional da agência local, Cláudio Rogério Machado, o encontro foi muito favorável, uma oportunidade para alinhar as ideias e tirar dúvidas dos que trabalham na área do trânsito na região, como é o caso dos despachantes e profissionais de autoescola.





O encontro reuniu gerentes da regional que comporta outras seis cidades vizinhas: Aparecida do Taboado, Costa Rica, Cassilândia, Inocência, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.





Por: Luana Chaves





