Raio X digital adquirido com emenda do deputado Felipe Orro já está disponível em Hospital de Bodoquena

O município de Bodoquena acaba de receber o aparelho de raio X digital, instalado no Hospital Municipal Francisco Sales, adquirido por emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Felipe Orro. O parlamentar comenta que o município não dispunha do equipamento e por isso, a Prefeitura era obrigada a pagar pelo serviço terceirizado de raio X. Outra vantagem deste equipamento é a agilidade e precisão diagnóstica. “Agora com a aquisição do aparelho, muda a forma de atendimento aos pacientes, proporcionando precisão no diagnóstico e agilidade no trabalho desenvolvido pela equipe de técnicos e médicos, que atendem no setor de radiologia da rede pública de saúde da cidade”, comemora Felipe.

O aparelho de raio X digital adquirido pela Prefeitura é de última tecnologia e colabora também para a preservação da saúde dos pacientes, já que a exposição à radiação ionizante é menor. O que torna este equipamento mais ágil que o RX convencional é que os arquivos podem ser vistos e acessados na tela do computador minutos depois da finalização do exame.





O recurso de R$ 70 mil foi solicitado por Felipe Orro ao Governo do Estado no pacote de emendas de 2017, pago no final do ano passado, e atende diversas reivindicações de cidadãos bodoquenenses que em função da falta do equipamento na rede pública, precisam se deslocar para outros municípios à procura de atendimento.





Apae





Ainda no mês de setembro do ano passado, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Bodoquena recebeu um veículo 0 km adquirido por emenda parlamentar de Felipe Orro, que hoje atende o transporte de pacientes e alunos da instituição filantrópica. "Desejo boa sorte aos heróis da APAE que conduzem um belo trabalho de amor e superação em Bodoquena. Tenho certeza de que este veículo dará o devido suporte aos trabalhos da entidade”, disse o deputado.





Outras Emendas





Felipe Orro já destinou para Bodoquena, por meio de emendas parlamentares, investimentos na ordem dos R$ 220 mil distribuídos nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Em 2011 destinou R$ 30 mil para conclusão do centro de treinamento aquático do Projeto Conviver, que realiza trabalho voluntário proporcionando atividades social e física para idosos do município.





Em 2012, foram R$ 30 mil para aquisição de uma ambulância, UTI móvel, que atende os pacientes da cidade na busca por ajuda médica em outras localidades. Em 2013, o deputado enviou recurso de R$ 20 mil aplicado na compra dos uniformes da banda musical da Escola João Pedro Pedrossian. No mesmo ano, destinou R$ 20 mil para construção da sala clínica da APAE.





No ano seguinte foram R$ 30 mil em emendas para Prefeitura adquirir uma ambulância tipo D de suporte avançado. Em 2016, Felipe liberou mais R$ 20 mil para construção de um parquinho infantil, instalado atualmente na praça do trevo da rodoviária. Em 2017 foram R$ 70 mil enviados para a Prefeitura investir na compra do aparelho de raio X digital.





