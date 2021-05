PANDEMIA| MS retoma a liderança no ranking nacional de vacinação contra covid-19

Estado já imunizou 25,4% da população com a primeira dose e 10,4% com a segunda dose

Com a máxima "vacina é no braço" equipes da saúde conseguem devolver liderança nacional na campanha de vacinação contra covid-19 ao Estado ©Kísie Ainoã

Quase um mês depois de ficar em segundo lugar, Mato Grosso do Sul volta a ponta do ranking nacional de vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (04). Desde o dia 12 de abril o Estado não conseguia ultrapassar os números do Rio Grande do Sul por falta de vacinas disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde).





Neste momento, já são 25,4% da população sul-mato-grossense imunizados com a primeira dose da vacina e outros 10,4% com o reforço completo. Os gaúchos ficam na vice-liderança, com 25,2% da população vacinada pela primeira vez e com 10,6% com a segunda dose, ou seja, uma diferença muito pequena.





Em terceiro lugar permanece Espírito Santos com 22,2% do público-alvo imunizado com a primeira dose e 8,2% com a segunda dose. Em todo o país 20,1% da população adulta já recebeu a vacina e 10,12% já tiveram o reforço aplicado.





Desde o final de janeiro, Mato Grosso do Sul ganhou destaque no ranking entre os estados ao ficar na frente. No final de março voltou a liderar, permanecendo como o Estado com maior percentual de vacinação por mais de três semanas seguidas.





A agilidade das equipes de saúde para não deixar doses nas geladeiras pode garantir que o Estado seja o primeiro a concluir a vacinação de toda a população. Nesta semana, por exemplo, a Prefeitura de Campo Grande já liberou o cadastro para os grupos com idade entre 40 e 49 anos. Isso significa que todos os demais prioritários com mais de 50 anos já foram imunizados.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto