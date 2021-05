Presidente Bolsonaro convida sua vice-líder Soraya Thronicke para compor comitiva oficial a MS

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), convidou, nesta terça-feira (11/05), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), sua mais nova vice-líder no Congresso Nacional, para integrar a comitiva presidencial ao município de Terenos (MS) na próxima sexta-feira (14/05) para realizar a entrega de Títulos de Propriedade Rural. A cerimônia será realizada às 10h30 no Assentamento Santa Mônica, no município sul-mato-grossense.





“A visita do presidente Jair Bolsonaro a Mato Grosso do Sul para realizar a entrega de Títulos de Propriedade Rural demonstra a preocupação e o respeito do Governo Federal com os pequenos agricultores rurais, que foram colocados nessas terras por governos anteriores sem qualquer suporte, segurança e incentivo do Estado. Com o título de suas terras, os pequenos produtores poderão ter acesso facilitado ao crédito e segurança para produzir e garantir sua fonte de renda”, explicou a parlamentar sul-mato-grossense.





Após assumir a vice-liderança do Governo no Congresso, a senadora vai reforçar a articulação entre o Palácio do Planalto e o Legislativo para aprovação de matérias que foram promessa de campanha do Governo Bolsonaro. “Esse trabalho de articulação já é normal para nós parlamentares da base governista. Mas, assumindo essa posição na vice-liderança, serei mais um reforço para aprovarmos as matérias de interesse da população que ajudaram a nos eleger. A entrega de Títulos de Propriedade Rural é uma dessas bandeiras que sempre defendemos neste Governo e eu estarei lá integrando a comitiva, ao lado do presidente Bolsonaro, para garantir dignidade a essas famílias”, afirmou.​





ASSECOM