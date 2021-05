Prefeitura de Campo Grande libera vacinação para pessoas com 55 anos ou mais neste domingo (30)

Vacinação neste domingo continua em primeira dose para caminhoneiros e trabalhadores industriais e da construção civil com 45 anos ou mais e segunda dose para quem tomou a vacina da AstraZeneca até 30 de março. Confira locais de imunização.

Vacinação em Campo Grande ©PMCG/Divulgação

A prefeitura de Campo Grande abriu, ainda na manhã deste domingo (30), um novo grupo de imunização contra a Covid. Nesta data, pessoas de 55 anos ou mais podem ser vacinadas e se juntam a outros três grupos que podem receber a imunização, em quatro pontos de vacinação na capital sul-mato-grossense.





Para primeira dose, além de pessoas de 55 anos ou mais sem comorbidades, segue a vacinação para caminhoneiros e trabalhadores industriais e da construção civil com 45 anos ou mais.





Já na segunda dose de AstraZeneca, seguem sendo imunizados quem recebeu a primeira dose do imunizante até o dia 30 de março.





Para agilizar no processo de imunização, a prefeitura pede para que as pessoas que forem se imunizar façam um cadastro prévio, neste link





De acordo com a Secretaria de Saúde da capital (Sesau), até o momento, 285.186 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 31.47% de toda a população campo-grandense. Destas, 123.642 já receberam a segunda dose. Somente na manhã deste domingo (30), foram 1.200 pessoas vacinadas, segundo dados do “vacinômetro”.





Onde se vacinar?

Drive-thru Ayrton Senna - das 7h30 às 17h; Drive-thru Albano Franco - das 7h30 às 17h; Drive-thru Cassems (Rua Antônio Maria Coelho, 6.065) - das 7h30 às 17h; Guanandizão - das 7h30 às 17h.