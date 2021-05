Carro capota na Rua Sebastião Lima

Por sorte, ninguém se feriu no acidente; crianças ficaram assustadas com o acidente

Depois do acidente, o carro chegou a capotar na Rua Sebastião Lima ©Marcos Maluf

Na manhã deste domingo (30), um Volkswagen Voyage, de cor branca, que transportava um casal e três crianças capotou na Rua Sebastião Lima, no Centro de Campo Grande.





Segundo informações do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o motorista seguia pela Rua Sebastião Lima e furou o sinal vermelho, colidindo com um Renault Sandero, de cor preta, que vinha pela Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Entre os passageiros do veículo, que ficou severamente danificado por conta do capotamento, havia o condutor, que assumiu a culpa do acidente à Polícia, além da mulher, duas meninas, de 7 e 8 anos, e um menino.





Já o outro veículo não teve tanto prejuízo, que transportava pai e filho, de 70 e 26 anos, respectivamente, que estavam indo comprar comida.





Conforme apurou a reportagem, as crianças ficaram muito assustadas mas sem ferimentos aparentes. Junto à mãe, que teve de ser imobilizada e apresentou alguns ferimentos, eles serão encaminhados à Santa Casa de Campo Grande.

Veículo foi virado pelas equipes militares depois do capotamento ©Marcos Maluf





A mulher teve de ser imobilizada, mas, no geral, ninguém se feriu gravemente ©Marcos Maluf













Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Guilherme Correia e Marcos Maluf