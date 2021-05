DOURADOS| “Dia D” de vacinação contra a Influenza será amanhã no Município

Imunização vai acontecer em quatro unidades de saúde, das 8h às 16h

Serão vacinadas crianças (6 meses até menores de 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde ©DIVULGAÇÃO

Neste sábado (8) a Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), fará o “Dia D” de vacinação contra a Influenza. A imunização acontecerá nas unidades Guaicurus, Izidro Pedroso, Maracanã e Novo Horizonte, das 8h às 16h.





O Ministério da Saúde organizou a Campanha de Vacinação para grupos prioritários em etapas. Neste sábado serão vacinadas crianças (6 meses até menores de 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. A imunização para este grupo vai até o dia 10 de maio (segunda-feira).





Quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre uma vacina e outra. Considerando a ausência de estudos sobre a coadministração das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente. Quem está com sintomas de gripe também deve aguardar para receber o imunizante.





Para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra influenza e que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, deve ser priorizada a dose contra o coronavírus e agendada a vacina contra a Influenza.





Na segunda etapa, que segue do dia 11 maio ao dia 9 de julho, serão vacinados idosos com 60 anos e mais e professores das escolas públicas e privadas. E depois pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.





ASSECOM