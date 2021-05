PARANAÍBA| Prefeitura tem ponto de arrecadação para Campanha do Agasalho

©Antônio Agostini

Nesta terça-feira, 25, a Prefeitura de Paranaíba aderiu à Campanha do Agasalho criada pela Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher em parceria com a Defensoria Pública.





Por intermédio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, a Administração Municipal receberá a doação de agasalhos e cobertores em bom estado que serão distribuídos para famílias carentes.





A caixa de arrecadação foi entregue pelo Defensor Público, Dr. Bruno Louzana, para a Chefe de Gabinete, Jane Paula, e a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Wanice Luciana. As doações poderão ser feitas no Paço Municipal até o dia 20 de junho. Uma segunda caixa ficará disposta na Secretaria Municipal de Educação.





De acordo com Dr. Bruno, o objetivo da Campanha do Agasalho é coletar o maior número possível de roupas, agasalhos e cobertas para suprir as necessidades de famílias e pessoas carentes. Assim, na época do frio, diminuir o sofrimento daqueles que não tem como se aquecer.





Em nome do prefeito Maycol Queiroz, a Chefe de Gabinete agradeceu ao Defensor Público e enfatizou que “fazer o bem faz bem, independente do reconhecimento. A solidariedade não comporta vaidades pessoais. Parabenizamos a iniciativa da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e a Defensoria Pública, bem como todos os que aderiram à campanha”.





Também são pontos de arrecadação: a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), o Batalhão da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Rádio Difusora e Igreja Ágape.





Por: Luana Chaves