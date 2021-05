PARANAÍBA| Município busca implantar Sistema S e qualificar mão de obra

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, esteve em Campo Grande na última segunda-feira, 10, para reunir com o presidente da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) Sérgio Logen e com o deputado estadual Paulo Corrêa para tratar sobre possível implantação do Sistema S e qualificar a mão de obra dos cidadãos paranaibenses.





O Sistema S é um conjunto de organizações e entidades voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. As entidades que fazem parte desse sistema têm origens comuns e características organizacionais similares. A FIEMS promove atividades diversas como serviços técnicos e tecnológicos, educação básica e profissional, lazer, esporte, cultura, estágio e capacitação empresarial.





Na reunião, com a participação do secretário de Indústria e Comércio, Edivando Quirino e do coordenador regional do Governo do Estado, Adriano Caçula, o Chefe do Executivo falou da necessidade de fomentar a indústria local e consolidar a geração de emprego, utilizando a qualificação dos cidadãos para as vagas.





“Eu tenho certeza que hoje Paranaíba ganhou muito com essa visita nossa. Dia 28 teremos uma agenda em Paranaíba para tratar do Sistema S em nosso Município que é um sonho de todos e um sonho antigo que, se Deus quiser, vai acontecer no nosso mandato”.





O deputado Paulo Correa afirmou parceria e ressaltou que trabalhará junto da FIEMS para levar o projeto para a cidade. “Estamos juntos com o Maycol, tentando colaborar e pedir para o meu amigo de longa data, Sérgio Longen, para efetivamente a gente levar o projeto para Paranaíba e tenho certeza que nessa visita vamos ter várias surpresas, dentre elas a nossa construção do nosso tão sonhado Centro Integrado Sesi/Senai", disse.





Sérgio Logen ressaltou que o objetivo da Fiems é fazer avançar a atividade industrial e, ao mesmo tempo, proporcionar melhor qualidade de vida aos homens e mulheres que integram a força de trabalho do setor em Mato Grosso do Sul. “O nosso compromisso é industrializar o Estado e sendo viável nós vamos construir em Paranaíba o nosso Centro Integrado Sesi/Senai, dando suporte ao desenvolvimento da indústria no Estado de Mato Grosso do Sul”, finalizou.





Por: Luana Chaves





