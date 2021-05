Deputado Zé Teixeira solicita redutor de velocidade em trecho da BR-376

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de trafegabilidade em Jateí, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Euro Varanis, que seja instalado redutor de velocidade no trânsito (tipo quebra-molas) na BR-376, próximo ao trevo de acesso ao município.





De acordo com Zé Teixeira, a instalação de um redutor de velocidade no trecho citado garantirá maior segurança aos moradores da localidade, tanto pedestres quanto condutores de veículos e ciclistas que se utilizam da rodovia diariamente, e principalmente permitir maior tranquilidade na travessia da BR-376.





“Trata-se de importante reivindicação e a providência apontada levará benefícios de segurança no trânsito, no que pedimos pela análise e as providências que couberem visando o atendimento ao reivindicado”, ressalta o parlamentar.





Por Gustavo Nunes