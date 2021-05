Mutirão para renovação de CNH vai até 16h30 no Detran

Foco são os motoristas que exercem atividade remunerada e de aplicativos

Pessoas sendo atendidas no Detran ©Governo de MS

Neste sábado, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) faz o segundo mutirão para renovar carteiras de habilitação de motoristas que exercem atividade remunerada. O atendimento é na agência Geraldo Garcia, do Pátio Central, entre 8h30 e 11h30 e das 12h30 às 16h30. Estão sendo prestados atendimentos médicos e psicológicos.





Na semana passada, dia 8, o mesmo tipo de serviço foi prestado, atendendo cerca de 126 pessoas. Segundo o Detran, desde 2008, Mato Grosso do Sul, contabiliza 4.881 motoristas que exercem atividade remunerada com a carteira de habilitação vencida. Só em 2021, são 1.218 CNHs sem renovação.





O pagamento das guias para renovação pode ser realizado com cartão de débito, aplicativo do cliente ou em dinheiro na lotérica.





Agendamento





Para agendar o atendimento, basta acessar o site aqui, fazer o cadastro com CPF, e-mail, telefone e cidade.





Na opção local, selecionar “Pátio Central (Geraldo Garcia), no serviço “Atividade Remunerada (Renovação de CNH) e na data, 15 de maio de 2021, sábado.





Confirmar o código divulgado e solicitar agendamento. O motorista receberá por e-mail informações sobre o atendimento e o número do protocolo.





Para ser atendido basta comparecer no Pátio Central com seu número de protocolo em mãos e documento de identificação oficial com foto com, no máximo, 10 minutos de antecedência.





Por: Lucia Morel