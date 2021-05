Meteorologia prevê fim de semana com chuva e chegada de nova onda de frio

Os modelos meteorológicos indicam que após a passagem de uma frente fria neste final de semana, uma nova massa de ar polar deve trazer bastante frio que promete ser a mais intensa de 2021 até o momento para algumas regiões do Brasil.





A informação do Climatempo é que “a massa de ar polar começa a entrar no Rio Grande do Sul no sábado (29) já provocando queda de temperatura. Porém, é a partir de domingo que o frio deve ser mais intenso, pois o centro da massa de ar polar estará sobre a Região Sul, inibindo a formação de nuvens e favorecendo a subsidência do ar”.





O spoiler para Mato Grosso do Sul é que as áreas de instabilidades devem ganhar força e trazer chuva para o centro-sul a partir de sábado, quando o calor também aumenta na região pantaneira e costa leste. A partir de domingo as temperaturas máximas já devem começar a registrar queda no período da tarde.





A tendência para a capital é de manutenção do tempo firme com sol e bastante calor até sábado, quando haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva a partir da noite.





Para esta sexta-feira (28) Mato Grosso do Sul ainda segue sem muitas mudanças no tempo que continua firme na maior parte do Estado. Exceto no extremo sul onde há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no período da noite.





Os níveis de umidade do ar seguem bastante baixos e no período da tarde podem atingir 20%, especialmente na região pantaneira. Vale lembrar que o período seco pede atenção redobrada com a saúde e também para os possíveis focos de queimadas.





Os termômetros podem registrar mínima de 17°C na madrugada na região centro-norte e a máxima mais uma vez deve ficar na região do Pantanal com 37°C.





Nesta sexta-feira (28) Campo Grande terá períodos de céu claro a parcialmente nublado. A madrugada pode registrar mínima de 19°C e a máxima pode chegar aos 32°C no período da tarde.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar e Climatempo)