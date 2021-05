Em seminário da UCVMS, Soraya Thronicke defende a união pelo desenvolvimento do Estado

Ao participar nesta quinta-feira (27/05) de seminário promovido pela UCVMS (União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul) com mais de 100 vereadores em Campo Grande (MS), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) deixou como principal mensagem a união de todos em prol do desenvolvimento do Estado.





“Todos nós já sabemos o que nos separa, pois temos ideologias e pensamentos diferentes em vários aspectos, mas, algo une os brasileiros e os sul-mato-grossenses. Nós precisamos de saúde e educação de qualidade, mas, neste momento, precisamos de prosperidade, de dinheiro no bolso, de riquezas e, só teremos tudo isso, fomentando o desenvolvimento do Estado. Isso é uma pauta comum de todos nós e esse é o legado que essa geração de legisladores pode deixar”, declarou.





Ainda durante o seminário, Soraya Thronicke lembrou que é a primeira parlamentar que, no primeiro ano de mandato, conseguiu alocar recursos para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. “Eu nunca, de forma alguma, olhei a sigla do gestor do município contemplado, principalmente porque sei que os nichos eleitorais que são privilegiados pelos parlamentares são os dos seus partidos. E, como eu não tinha ninguém, foi a melhor coisa que me aconteceu, pois fiquei ligada naquilo que realmente importa, ou seja, ajudar todas as cidades, toda a sociedade do meu Estado”, disse.





A parlamentar sul-mato-grossense relatou que tem trabalhado muito nesse sentido e buscando destravar recursos que foram destinados por parlamentares que não têm mais mandato. “Temos recursos parados desde 2013 e, graças ao meu acesso aos ministros, tenho conseguido destravar essas emendas. Porém, quero destacar que sempre procuro dar o devido crédito ao autor da emenda”, ressaltou.





