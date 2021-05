Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar prêmio R$ 38 milhões

Não houve ganhadores da sena, mas 63 pessoas acertaram a quina e vão receber R$ 40,2 mil cada

©FRANCISCO BRITTO

A Caixa Econômica Federal divulgou que nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2367 da Mega-Sena, que acumulou e deve pagar R$ 38 milhões para as apostas vencedoras no próximo concurso.





Os números sorteados no Concurso 2367 foram 05-23-29-34-53-60.





As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.





A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.





O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira (5) e deve pagar R$ 38 milhões.





Quina





A quina, quando o apostador acerta cinco números das seis dezenas, teve 63 apostas ganhadora, e cada um levou R$ 40.222,88.





Já as 4.551 apostas ganhadoras da quadra (quatro das seis dezenas sorteadas) receberão prêmio individual de R$ 794,44.





O próximo concurso será no dia 05/04.





Mega-Sena





Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividades da Mega-Sena.





Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.





JE