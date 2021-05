Domingo de sol e pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso do Sul

O domingo (02) será de sol e chuva fraca em Mato Grosso do Sul. As condições estimadas são de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões. Pancadas isoladas de chuva podem ocorrer no centro-norte do Estado no período da tarde.





A umidade relativa do ar pode variar entre 90% a 30% ao longo do dia.





As temperaturas neste domingo podem registrar mínima de 15°C na região sul do Estado e máxima de 34°C na região pantaneira.





Na Capital o sol predomina pela manhã, mas haverá aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Temperaturas com variação entre 21°C a 29°C.





Por: Mireli Obando