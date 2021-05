Massa de ar seco predomina e garante quarta-feira ensolarada em todo Estado

Uma massa de ar seco toma conta da região Centro-Oeste do País garantindo mais um dia de sol e sem chuva. O destaque do dia serão os níveis de umidade relativa do ar que continuam baixos durante a tarde.





Com essas condições, a quarta-feira (19) será mais um dia de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte entre poucas nuvens durante todo o dia.





A ausência de nebulosidade favorece a queda nos índices de umidade relativa do ar que podem atingir níveis de alerta no período da tarde. A variação está estimada entre 70% a 20%.





Vale lembrar que o tempo seco exige atenção redobrada com idosos e crianças, além de aumentar os riscos para ocorrência de focos de queimadas tanto na área rural quanto urbana.





As temperaturas continuam com grande amplitude térmica no Estado que pode registrar mínima de 9°C na região sul e máxima de 37°C na região pantaneira.





Uma massa de ar frio que atua no Sul do Brasil, acaba trazendo o frio para os municípios do sul do Estado onde as máximas não devem passar dos 30°C nesta quarta.





Em Campo Grande o dia será de sol com poucas nuvens, e variação de temperatura entre 18°C a 33°C.





Por: Mireli Obando