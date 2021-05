HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Conversas, trocas de mensagens, com amigos, par e/ou filhos animam o clima. Novo empreendimento terá andamento positivo. Vênus e Mercúrio facilitarão comunicações, contatos e atividades comerciais. Conte também com ótimo desempenho em reuniões de trabalho e interações com a equipe. Família e manutenção da casa cobrarão uma dose extra de paciência. Evite decisões precipitadas.





Touro - 21/04 a 20/05





Caminhos estarão mais iluminados, com Sol ainda em seu signo. Aproveite para dar uma virada positiva e começar um novo ciclo de vida. Abasteça a casa ou invista em mais conforto. Resolver pendências e cuidar da família são prioridades hoje. O trabalho dará bons resultados financeiros. Estabilidade material e afetiva dará maior tranquilidade e espaço para desenvolver projetos pessoais.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia cobrará respostas rápidas. Encontre soluções originais para vencer desafios no trabalho e atividades de grupo. Talvez você precise lidar com vários assuntos simultaneamente e correr atrás do tempo. Tente não perder o foco dos objetivos pessoais e evite se dispersar com assuntos sem importância. Bom momento para formalizações e finalização de projetos. Encerre um longo ciclo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Cultive a serenidade e aprofunde amizades. Valores afetivos e a busca de maior estabilidade contarão pontos nas decisões. Bom momento para fortalecer a posição na equipe e investir no seu futuro. Conte com mais segurança e força interior. Júpiter em harmonia com seu signo trará autoconfiança e otimismo, além de alargar os horizontes. Fase de prestígio e de conquistas relevantes. Mantenha a fé.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuma mais poder no trabalho e alavanque a carreira. Lua em seu signo destacará os sonhos e inspirará mudanças no lifestyle. Cuide da imagem, da saúde, das necessidades pessoais com atenção e jogue a autoestima para cima. A vida social ficará mais gostosa, com palavras carinhosas de amizades e apoio aos seus projetos. Marque presença nas redes e ganhe reputação. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Dia sujeito a distrações e devaneios. Confira a agenda, cheque compromissos e evite confusões. Atividades criativas ganharão uma dose maior de imaginação. Intercale a rotina exigente e desgastante com alguns instantes de abstração, de descanso e restaure suas energias. Sucesso nos empreendimentos. Abrace a missão e conte com boas alianças. Prestígio e visibilidade na carreira!





Libra - 23/09 a 22/10





Motive a equipe, acompanhe o andamento de projetos de perto e aguarde por ótimos resultados no trabalho. Questões de saúde e trâmites jurídicos estarão em primeiro lugar na lista de prioridades. Acertos de documentação e acordos dependerão de suas iniciativas. Vença burocracias e coloque a vida em ordem. Novas amizades e conexões internacionais motivam planos de estudo e de viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O futuro parecerá mais atraente com novos planos no amor e na vida familiar. Troque confidências e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Bom momento para planejar mudanças e impulsionar a carreira com um projeto inovador. Explore seus talentos criativos. Júpiter em harmonia com seu signo trará autoconfiança, entusiasmo, paixão e maior realização pessoal. Conquiste novos espaços.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Desejos de viajar, explorar outra cultura e alargar horizontes estarão mais fortes hoje. Amplie conexões com amizades e familiares de outras localidades e fique por dentro das novidades. Trabalho com mais prestígio e projeção. Conte com sucesso dos empreendimentos e fortaleça sua posição. Conversas íntimas e planos de longo prazo darão segurança no amor. Realize um velho sonho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Controle custos e estabilize o orçamento. Você encontrará soluções práticas para diminuir despesas com a saúde, família e preservação do patrimônio. Conte com maior poder de organização no cotidiano e no trabalho. Antigos conflitos serão superados com esclarecimentos e bons acordos. Júpiter facilitará negociações, contatos e estudos. Informações preciosas chegarão de longe.





Aquário - 21/01 a 19/02





Acelere a velocidade no trabalho. Júpiter trará oportunidades de crescimento financeiro, sorte nos negócios e aumento do patrimônio nesta fase. Segurança nas escolhas. O dia favorecerá o amor, parcerias e associações. Resolva assuntos do coração e estabilize a vida íntima. Aproveite o último dia da passagem do Sol pela área familiar para fortalecer bases afetivas e investir em mais conforto.







Peixes - 20/02 a 20/03





Retome antigos contatos e amplie perspectivas de trabalho. O dia trará resgates do passado, maior entendimento com a família e boas notícias na área financeira. Cuidados com a saúde cobrarão atenção à alimentação e atividade física. Com Júpiter em seu signo valerá evitar exageros e movimentar o corpo, se não quiser engordar. Incorpore novos hábitos e ganhe vitalidade.





Por: ROSA DI MAULO