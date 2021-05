Governo do Estado decreta ponto facultativo e servidor terá feriadão na semana

Além de comemorar o Corpus Christi, órgãos considerados não essenciais poderão emendar descanso em quatro dias

Feriadão prolongado foi confirmado em publicação oficial no diário do Estado desta segunda-feira (31)

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje (31) a confirmação do ponto facultativo na sexta-feira (04). Com isso o funcionalismo público de Mato Grosso do Sul começa a semana com a certeza que trabalhará apenas três dias, até quarta-feira (02).





O governador Reinaldo Azambuja declarou ponto facultativo para órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundação do Poder Executivo. Além do feriado nacional de Corpus Christi, comemorado no dia 03 de junho, na próxima quinta-feira, os servidores poderão ter o direito e emedar a folga na sexta-feira (04).





Vale destacar que o decreto não abrange os serviços considerados essenciais como saúde e segurança pública. Neste caso o trabalho permanecerá normal, sem interrupções. Apesar do feriadão, com os servidores tendo o salário no bolso a partir do dia 1º, as regras de restrição por conta da pandemia da covid-19 deverão ser respeitadas.





