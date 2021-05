CAPITAL| Refis do IPTU recomeça nesta terça-feira com descontos de até 100% nas multas

Programa dá oportunidades para quitar dívidas com a prefeitura de forma parcelada e com descontos

Central de Atendimento aos contribuintes da Capital

A partir de amanhã (1), contribuintes em débito com a prefeitura de Campo Grande poderão negociar as dívidas com desconto de até 100% sobre juros e multas. O prazo da campanha vai até o dia 10 de julho.





O refis abrange todos os débitos tributários ou não tributários vencidos, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, como o ISS, ITBI, taxas públicas e principalmente o IPTU.





Apenas dívidas referentes ao IPTU 2021; ISSQN 2021; infração de trânsito; indenização devida por dano causado ao seu patrimônio público; débito de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóveis não serão enquadrados no programa.





Para pagamentos a vista, o desconto em juros e multas chega a 100%, para o parcelamento em até 6 meses, os descontos poderá ser de até 75%. Já para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 30%.





“Estamos oferecendo uma série de facilidades para que todos possam aproveitar os descontos e regularizarem seus débitos com o máximo de segurança que o momento exige”, destacou o secretário municipal de finanças, Pedro Pedrossian Neto.





Um número de telefone será disponibilizado para que os cidadãos possam receber informações e solicitar o envio do boleto pelo WhatsApp. O número é o 67 4042-1320. Além disso serão enviadas mais de 200 mil correspondências para os contribuintes que têm alguma pendência com o município possa quitar as dívidas sem precisar sair de casa.





Quem optar em renegociar as dívidas pessoalmente poderão comparecer na Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge nº 500, ao lado do Paço Municipal.





Por Jhefferson Gamarra