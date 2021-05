Governo concretiza minirreforma administrativa com a recriação de secretarias

Recriação de 2 pastas foram confirmadas através novo organograma estrutural do governo divulgado nesta quarta

Fachada da governadoria do Estado onde ficará lotada a Casa Civil

Confirmando as medidas administrativas anunciadas recentemente, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (05), um novo organograma estrutural do executivo com a reativação da Secretaria de Estado da Casa Civil e a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura.





A Casa Civil deverá ser comandada por Sérgio de Paula, que retorna ao cargo de secretário especial de governo, função que ocupou até 2018, quando a pasta foi extinta. Atual presidente regional do PSDB, De Paula já atuava na função de articulador político nos bastidores. Agora passa a ter uma função oficial à frente de uma pasta no governo.

Sérgio de Paula assume secretaria da Casa Civil e João César Mattogrosso assume a secretaria de Cidadania e Cultura ©DIVULGAÇÃO

Para a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), será nomeado o vereador licenciado de Campo Grande, João César Mattogrosso. De acordo com a publicação, a super secretária, abrangerá a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul; Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres; Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência; Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial; Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas; Subsecretaria de Políticas Públicas para População Indígena; Subsecretaria de Assuntos Comunitários; Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude e Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT.





A nomeação do novos titulares das pastas ainda não foram oficializadas no Diário Oficial do Estado. A expectativa é de que o anuncio seja feito nos próximos dias.





