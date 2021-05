Deputado Lídio Lopes reitera pedido de vacinação para trabalhadores do SUAS

deputado Lídio Lopes ©ARQUIVO

Na sessão ordinária desta terça-feira (04), o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) reiterou o pedido feito através do requerimento apresentando no dia 31 de março, no qual solicita a inclusão dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Mato Grosso do Sul no grupo prioritário do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.





"Tivemos uma grande conquista, em Campo Grande conseguimos avançar, mas reafirmo nossa solicitação e pedi a todos os deputados que nos ajudem a convencer os secretários para que todos os municípios possam vacinar os trabalhadores do SUAS”, destaca Lidio Lopes.





De acordo com o deputado, a assistência social tem tido papel fundamental no combate à pandemia ao prestar serviços, por exemplo, para idosos, pessoas com deficiência atendidas nas instituições de acolhimento e a população em situação de rua.





ASSECOM