Funesp responde reivindicação do vereador Carlão sobre Academia ao Ar Livre no Jardim das Hortênsias

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Em resposta a ofício de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o diretor presidente da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP) - Claudinho Serra, informou que será implantada “Academia ao Ar Livre”, no Bairro Jardim das Hortênsias I. Conforme a comunicação da secretaria, a academia será instalada no quadrilátero das ruas Gérbera, Caládio, Prímula e Arquiteto Vila Nova, ao lado da pista de caminhada.





“A solicitação foi motivada pelos moradores da região que me procuraram para solicitar esse equipamento público que garante a prática esportiva, diminuindo os índices de sedentarismo e incentivando o lazer das famílias da comunidade. Fico feliz pela resposta positiva da Funesp e mais ainda em contribuir para a qualidade de vida da nossa população”, disse Carlão.





Na resposta da Funesp, encaminhada ao gabinete do vereador Carlão, o diretor presidente Claudinho Serra destaca que “o Jardim das Hortênsias será contemplado com a implantação da Academia ao Ar Livre, conforme a programação da pasta”.





Por: Janaina Gaspar