Evento Online reúne Ministério das Comunicações e Prefeituras do Sul do Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (25)

Coordenador-Geral de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos do Ministério das Comunicações, Otto Fernandes Solino, traz detalhes sobre a Lei Geral das Antenas, passo obrigatório para implantação do 5G. Prefeitos e gestores de Bonito, Dourados e Iguatemi compartilham ações





Prefeitos, gestores e servidores públicos da região Sul do Mato Grosso do Sul participam nesta terça-feira (25), às 10 horas, do Webinar das Cidades Digitais para tratar de inovação e modernização dos serviços públicos.





No encontro virtual, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), os prefeitos de prefeitos de Bonito, Josmail Rodrigues, e Dourados, Alan Guedes, e o secretário de Administração de Iguatemi, Delsio Adelfo Sovernigo, trazem as inovações implantadas nas cidades para atender a população. “É o espaço para troca de informações e soluções que possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se investir em tecnologia, imprescindível nesse momento”, explica o diretor da RCD, José Marinho.





Além de especialistas que apresentam tecnologias disponíveis às Prefeituras, o evento online também terá participação do coordenador-Geral de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos do Ministério das Comunicações, Otto Fernandes Solino, que traz detalhes sobre a Lei Geral das Antenas, passo obrigatório para recebimento do 5G, tecnologia que deve impulsionar a conectividade nos municípios.





“A tecnologia deve nortear ainda mais o plano de desenvolvimento das cidades. O mais importante quando falamos em cidades digitais, conectadas e inteligentes é a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, completa o diretor da RCD.





As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd . O evento, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, tem a parceria da S. Clara Comunicação, ClipEscola, Fibra Óptica Rio Preto, AX4B e MV.





Serviço





Webinar das Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul





Dia: 25/05





Horário: às 10 horas (Horário local/11h horário de Brasília)





https://www.sympla.com.br/rcd . Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo





Informações pelo WhatsApp (41)3015-6812 ou pelo imprensa@redecidadedigital.com.br









