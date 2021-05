EMPREGOS| JBS abre 280 vagas no interior de Mato Grosso do Sul

As oportunidades são para atuar nas unidades da Friboi em Anastácio e Nova Andradina

A JBS abriu 280 vagas nas cidades de Anastácio e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para atuar nas unidades da Friboi, em diversas funções na área de operação. Os candidatos precisam ter o Ensino Médio completo. Para a função de operador de produção, não é obrigatório ter experiência prévia. Já para as demais funções, ter experiência na área será um diferencial.





Confira as oportunidades disponíveis em cada cidade e como se candidatar:





Anastácio - Os interessados podem deixar um currículo na portaria da unidade ou encaminhar para o e-mail - Os interessados podem deixar um currículo na portaria da unidade ou encaminhar para o e-mail recrutamento.ams@friboi.com.br , informando no título da mensagem o cargo desejado. São 180 vagas para as funções de faqueiro ou magarefe, desossador, refilador, operador de produção e operador de graxaria/subprodutos.





Nova Andradina - Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail - Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail rafaela.derigo@friboi.com.br informando no título da mensagem o cargo desejado. São 100 vagas para as funções de operador de produção, refilador e desossador.





Em 2020, a JBS foi uma das empresas que mais gerou postos de trabalho, somando 12 mil novas vagas, o que tornou a empresa a maior empregadora do país com mais de 145 mil colaboradores.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





ASSECOM





