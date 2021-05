Porque devo ter um blog em 2021? Qual é a sua importância?

Não importa em que nicho sua empresa deve estar, um blog útil pode ser muito benéfico para qualquer negócio. Confie em nós, dizemos isso por experiência própria. Na Inbounder agência de marketing digital , adoramos ter blog para ajudar os proprietários de empresas a obter o conhecimento de que precisam para construir e aumentar sua presença online.





Existem infinitos benefícios em ter um blog vinculado à sua empresa, e alguns são muito mais óbvios do que outros. Muitas pessoas pensam que os blogs estão desatualizados, mas isso simplesmente não é verdade. Hoje, vamos descobrir 5 razões principais pelas quais sua empresa deveria ter um blog em 2021.





Os blogs ajudam você a se tornar um líder inovador





A probabilidade de sucesso ao ter um blog é a maneira como você se posiciona e dá aos clientes a ideia de que você é um especialista em seus produtos. No entanto, um blog atencioso e atualizado com frequência pode abordar questões além de seus produtos ou serviços.





Os blogs mostram que você é capaz de ir além do seu negócio e ter um ponto de vista valioso sobre o setor como um todo. Isso demonstra ativamente aos clientes que sua experiência no setor é suficiente para resolver seus problemas.





O que exatamente significa ter um ponto de vista além dos produtos ou serviços de sua marca? Bem, por exemplo, se você possui uma empresa de móveis planejados, pode falar com mais do que apenas renomados domésticos. Você deve criar uma postagem de blog que fale sobre tendências de design, novos produtos no mercado e até mesmo projetos que seus clientes podem fazer sem ter que pagar por seu serviço. Novamente, isso mostra a seus clientes que você está disposto a ir além por eles de maneiras altruístas.





Aumente a visibilidade e a confiança da marca





Seus clientes têm preocupações e perguntas. Ter um blog permite que você seja proativo ao responder ou resolver suas preocupações. Ao fazer um blog sobre questões que são importantes para seus clientes, você mostra a eles que você realmente se preocupa com os problemas deles. Quando você se preocupa com os problemas deles, eles confiarão mais em você. E o que as pessoas fazem com as marcas em que confiam? Eles compram com eles e se tornam parte de sua comunidade para toda a vida (Fidelização).





Outro grande motivo pelo qual você deve adicionar um blog ao seu site é a maior visibilidade que você receberá dele. A razão pela qual os blogs melhoram seu tráfego e visibilidade é simples: eles fornecem mais conteúdo. Quando você tem mais conteúdo, simplesmente tem mais oportunidades de aparecer nos mecanismos de pesquisa e direcionar o tráfego de pesquisa orgânica para o seu site. E por falar em SEO ...





Os blogs impulsionam significativamente o seu SEO





Este é provavelmente o motivo mais importante pelo qual sua empresa deveria ser um blog. Simplificando, as empresas que possuem blogs têm uma classificação mais elevada no Google e em outros mecanismos de pesquisa populares. Se o objetivo é atrair clientes e fazer com que o seu site seja descoberto, os blogs são uma forma gratuita e orgânica de fazer exatamente isso.





Escrever blogs ajuda a SEO de sua marca de algumas maneiras. O primeiro grande motivo é que ele mantém seu site ativo com atualizações constantes. O Google e outros mecanismos de pesquisa evitam o envio de pesquisadores para sites desatualizados. Quando você atualiza constantemente seu blog e publica novo conteúdo, o algoritmo do Google reconhece isso e indexa sua página no buscador.





Além de criar um novo conteúdo, você pode criar conteúdo direcionado. Se você é estratégico ao usar certas frases, vai melhorar sua classificação no Google de pesquisas por palavra-chave. Portanto, você precisa antecipar quais palavras-chave seu público irá pesquisar e incorporar essas palavras ou frases em seus blogs.





Por exemplo, se você é uma empresa que vende flores, deseja que seu negócio apareça quando as pessoas pesquisarem qualquer coisa relacionada a flores. Frases como “onde comprar flores”, “como planto flores”, “quais são as melhores flores para o meu clima”, etc. Trabalhar essas frases em seus blogs fará com que seu site apareça quando as pessoas os pesquisarem.





Os blogs são muito importantes para o seu negócio. Eles mantêm as pessoas engajadas e podem voltar ao seu site. Se você tiver alguma dúvida sobre como escrever um blog ou administrar um negócio online, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco diretamente. No site da inbounder.com.br oferece um ótimo recurso de blog para ajudar a trazer suas ideias para o mundo.