Duplicação da rua Coronel Ponciano vai entrar em fase de licitação

Deputado Marçal entrega indicação de pedidos aos secretários Sérgio de Paulo e Eduardo Riedel ©DIVULGAÇÃO

A obra de duplicação da rua Coronel Ponciano em Dourados vai entrar na fase de processo de licitação pública. A informação foi repassada pelo secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Eduardo Riedel, ao deputado estadual Marçal Filho.





Riedel esteve em Dourados nesta segunda-feira (17) para acompanhar o andamento das obras do Estado que estão sendo desenvolvidas no município. Na agenda, além da vistoria, ele se reuniu com lideranças de diversos setores e escutou as principais demandas da população.





A duplicação da Coronel Ponciano é uma reivindicação antiga de Marçal Filho. Segundo ele, a população muito tem cobrado pela obra, que será executada pelo Estado. "Precisamos dessa obra com urgência, pois a rua é bastante movimentada, liga vários bairros e cruza a rodovia BR-163", disse o deputado, sobre a necessidade de tirar do papel a proposta.





Consta no projeto, obra de duplicação da Coronel Ponciano no trecho entre a rua Palmeiras até o chamado trevo do DOF, com a BR-163. Já no trecho da via que compreende a rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, será feita revitalização. O investimento está previsto em R$ 18 milhões.





O trevo do DOF irá ganhar um viaduto. A obra, no entanto, será conduzida pelo Governo Federal. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) confirmou que irá colocar um termo aditivo ao contrato de relicitação da concessão da BR-163/MS.





Marçal Filho destacou as obras que o Governo do Estado vem fazendo em Dourados, com recapeamento de ruas centrais e bairros, trabalho até hoje não realizado por nenhum governador. Foi na gestão de Reinaldo Azambuja que o Hospital Regional de Dourados começou a ser construído. Com recursos de Marçal, a primeira etapa das obras ficará pronta no primeiro trimestre de 2022, podendo iniciar os atendimentos.





Durante encontro com Riedel, Marçal aproveitou para fazer novos pedidos, como recuperação de ruas de vários bairros de Dourados, além de manutenção das áreas de lazer e um estudo técnico de reforma completa da iluminação e a aquisição de equipamentos para a manutenção do gramado do estádio da Leda (Liga Esportiva Douradense de Amadores).





Outras estruturas de espaço de lazer de Dourados também precisam de atenção e foram lembradas pelo deputado, como o campo da Vila Cachoeirinha, onde é necessário a construção de vestiários e alambrado e instalação de iluminação. Já no campo esportivo do Parque das Nações I, Marçal pediu reforma completa dos vestiários, bem como a reconstrução do campo de futebol e do alambrado.





O deputado Marçal ainda solicitou um estudo de viabilidade técnica para a reforma estrutural das dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Ulysses Guimarães” e a construção de moradias populares em Dourados e cidades da região.





ASSECOM