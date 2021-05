BATAGUASSU| Akira Otsubo mantém contato com deputados em busca de Emendas Parlamentares

Prefeito Akira Otsubo e o deputado federal, Beto Pereira ©DIVULGAÇÃO

O bom trânsito do prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) com a bancada estadual e federal tem garantido recursos de Emenda Parlamentar para o município.





Ontem (17/05), Akira esteve em Campo Grande em audiência com o deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB) e com o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Ambos os parlamentares se comprometeram em disponibilizar recursos para apoiar investimentos em Bataguassu.





Akira, que por ter uma vida pública de mais de 50 anos e um acesso aos parlamentares de outras bases partidárias comentou sobre a conquista de recursos para o município.





“Estamos pleiteando recursos diversos com os deputados para conseguirmos realizar investimentos em nossa cidade. A liberação das emendas representa fôlego novo para o município e são verbas que contribuirão para que a administração pública possa melhorar os serviços, ofertando, desta forma, um melhor atendimento à população", disse o gestor.





CONQUISTAS





Em menos de seis meses de gestão, a administração Akira Otsubo já captou quase R$ 6 milhões em Emendas Parlamentares, entre eles, R$ 1 milhão para a construção da Casa do Artesão no Distrito de Nova Porto XV destinado pela deputada federal licenciada Tereza Cristina; e R$ 3 milhões para a pavimentação asfáltica do trecho da Reta A-1 ao empreendimento da Toca do Peixe, recurso disponibilizado pelo senador Nelsinho Trad.

Prefeito Akira Otsubo e o deputado estadual Rinaldo Modesto ©DIVULGAÃO







ASSECOM