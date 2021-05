DOURADOS| Alan Guedes recebe representantes do Governo para debater projetos

Secretário de infra-estrutura do estado, Eduardo Riedel, foi recebido pela prefeito Alan Guedes ©Leandro Silva

O prefeito Alan Guedes recebeu nesta segunda-feira (17) representantes do Governo do Estado para tratar de ações voltadas para Dourados. Entre os temas abordados estavam as ações na infraestrutura e saúde, além de reforçar a parceria entre os poderes executivos.





Todo o Executivo municipal foi elogiado pelas ações realizadas nestes primeiros cinco meses de gestão. O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destacou o trabalho.





“É nítida a mudança que houve em Dourados nos últimos meses, a cidade vem ganhando um formato diferente, mais limpa. Algumas são obras que têm a contrapartida do Governo do Estado, mas que só agora começam a sair do papel. É importante para nós darmos continuidade a esta parceria, pois melhorando os municípios, nós melhoramos o Estado no geral”, apontou.





Além das obras, os serviços de manutenção do município também foram ressaltados, entre eles a limpeza realizada nos canteiros e em áreas públicas, como parques, e a atuação com tapa-buracos.





“Esse é um trabalho de recuperação que estamos realizando, nós pegamos a cidade com muitas deficiências nesses serviços e neste primeiro momento temos trabalhado para recuperar o município, ao mesmo tempo que temos investido em darmos iniciar novas obras”, frisou o prefeito Alan Guedes.





Saúde





O município de Dourados é referência para a macrorregião, composta por 34 municípios que somam cerca de 1 milhão de habitantes. Com a alta demanda provocada pela pandemia, os serviços de saúde estão sobrecarregados.





Na semana passada, o Governo sinalizou a entrega de 30 novos leitos na Unidade da Mulher e da Criança, do Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), sendo 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 20 de enfermaria. Os equipamentos serão entregues ainda nesta segunda.





O prefeito Alan Guedes acrescentou que este é um momento difícil que todo o país tem enfrentado, mas com uma construção de ações de combate em conjunto conseguem avançar.





Ainda estiveram presentes o vice-prefeito de Dourados, Guto Moreira, o secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Henrique Sartori, o secretário municipal de Obras, Luís Gustavo Casarin, o secretário estadual da Casa Civil, Sérgio de Paula, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr e o vereador Rogério Yuri.





