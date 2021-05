DOURADOS| Prefeitura entrega mais escrituras do programa de regularização fundiária

No sábado, a Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação), entregou 4 escrituras para famílias de diferentes bairros do município. Os documentos fazem parte do programa de regularização fundiária realizado em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Quem não foi contemplado neste primeiro momento, poderá receber o documento nas próximas fases.