Deputado Zé Teixeira reivindica redutor de velocidade em via da Capital

deputado estadual Zé Teixeira (DEM) ©ARQUIVO

Preocupado com a segurança dos pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas que diariamente trafegam pela Rua Maria Povoa Braga, no Residencial Oiti, em Campo Grande, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando ao prefeito Marquinhos Trad (PSD), a instalação de redutor de velocidade no trânsito (tipo quebra-molas) no referido trecho da Capital.





Segundo Teixeira, os moradores alegam que há abuso de velocidade praticado por condutores naquele segmento, “considerando ser pista em declive, situação esta que tem contribuído para o risco iminente de acidentes, colocando a integridade física de todos, inclusive de muitas crianças, em risco constante”.





“Trata-se de importante reivindicação e a providência apontada levará benefícios de segurança no trânsito, no que pedimos pela análise e as providências que couberem visando o atendimento ao reivindicado”, complementa o deputado Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes