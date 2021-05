ALEMS| Deputados devem votar seis projetos na última sessão ordinária do mês de maio

Já o Projeto de Lei 73/2021 altera a redação da Lei 3.823/2009 para que Mato Grosso do Sul cumpra diversas ações relativas à saúde animal. O objetivo da mudança na lei é promover rapidez e direcionamento dos recursos originados de notificações para ações previstas no Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa (PNEFA). A Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira emitiram pareceres favoráveis ao projeto.