Deputado Neno Razuk reforça destinação de emendas parlamentares a saúde de Água Clara

O deputado Neno Razuk (PTB) reforçou junto ao vereador Ricardo (PTB) a destinação de emendas parlamentares voltadas à área da saúde de Água Clara. O recurso no valor de R$40 mil foi disponibilizado após uma reunião onde foram discutidas as ações para aporte financeiro das emendas que são indicadas pelos deputados.





Durante o encontro Ricardo pontuou como a cidade com poucos habitantes vem enfrentando os desafios da pandemia e em um ano, já soma 33 mortes pelo vírus. Neno, por sua vez, ressaltou as ações do Governo do Estado estão lidando com essa nova ‘fase’ da pandemia e reforçou o apoio em forma de emenda parlamentar à saúde de Água Clara.





“É um cenário complicado que todos nós estamos vivendo, ainda assim não medimos esforços para auxiliar a nossa população neste momento tão crítico. Água Clara é um município com menos de 20 mil habitantes e 33 mortes em decorrência da Covid-19, então todo auxílio que for possível será para o bem da população. Essa demanda trazida pelo vereador eu tenho certeza que vai ajudar a população”, afirmou Neno.





As emendas parlamentares fazem parte do orçamento estadual e cada deputado tem uma cota que é distribuída entre os municípios conforme demandas apresentadas destinadas para a melhoria de ações e infraestrutura nos setores de Saúde, Educação, Segurança Pública, Esporte e Lazer. Cada deputado pode destinar R $1,5 milhão em emendas.





ASSECOM