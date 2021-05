Operação mira o tráfico de drogas e cumpre mandados em MS e outros quatro estados

Armas e mais de 500 kg de drogas foram apreendidas por policiais após investigação de 10 meses

Viatura do Draco em frente a endereço onde mandado de busca foi cumprido em Mato Grosso do Sul ©Draco

Operação “Além do Alcance”, da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e outros quatro estados na manhã desta quarta-feira (5). Mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas pelos investigadores.





Em Mato Grosso do Sul a ação foi coordenada pelo Draco (Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado) e cumpriu seis ordens de busca e apreensão na cidade de Mundo Novo. As diligências também aconteceram em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. Ao todo, foram 44 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão.





As investigações desarticularam organização criminosa que enviava drogas para São Paulo usando a divisa dos estados. Foram 10 meses de investigações que permitiram à polícia identificar os cabeças que gerenciam as finanças do grupo. Pelo menos sete criminosos foram presos em flagrante.





Além de drogas, os agentes também localizaram armas com os alvos. Outros mandados foram cumpridos em presídios de São Paulo.













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Clayton Neves