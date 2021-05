Deputado Lídio Lopes requer prioridade na vacinação do covid-19 para líderes religiosos

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou na sessão de hoje (11) o projeto de lei que dispõe sobre a prioridade de imunização dos representantes religiosos no programa de vacinação contra o Coronavírus-COVID-19 no MS.





De acordo com o deputado, os líderes religiosos diariamente lidam de forma direta com muitas pessoas enfermas, uma vez que é procurado por estas para auxílio espiritual, além de estarem em constante contato com o público, atendimentos em locais fechados, fazendo visitas em domicílios de pessoas assistidas e desenvolvendo projetos relacionados ao cidadão em situação de rua ou vulnerabilidade social, entre outras.





“Com isso, são colocados em situação de vulnerabilidade e risco ao contágio de inúmeras doenças, inclusive a atual Covid-19, doença esta que infelizmente ceifou a vida de muitos cidadãos, inclusive de líderes religiosos”, justifica Lidio Lopes.





Após ser apresentado na sessão ordinária da Casa Legislativa, o projeto segue para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).





ASSECOM