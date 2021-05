BATAGUASSU| Cras do Distrito de Nova Porto XV realiza comemoração alusiva ao Dia das Mães

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) localizado no Distrito de Nova Porto XV, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres promoveu ontem, dia 10 de maio, no período da tarde, uma atividade em comemoração ao Dia das Mães.





De acordo com a coordenadora do Cras II, Izabella Hay Mussi, foram convidadas 12 mamães de crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Projeto Florestinha"; mães que são beneficiárias do Programa Bolsa Família e mães que fazem parte da Melhor Idade para participar da homenagem. O público restrito se deu por conta da pandemia da Covid-19, evitando aglomerações.





Durante o evento, foi oferecido um café da tarde e disponibilizadas lembrançinhas para as mamães presentes, com o objetivo de proporcionar uma tarde diferente e divertida para todas as participantes.





Presente no evento, a secretária interina de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia, que também é chefe de gabinete do município parabenizou todas as mamães do Distrito de Nova Porto XV pela passagem da data.





Maia destacou que o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) não pode estar presente no evento devido cumprimento de agenda em Campo Grande e salientou que o desejo da administração municipal era ter realizado uma grande festa, mas que diante da pandemia não houve condições de promover a festividade. "O prefeito Akira deixa um grande abraço a todos e deseja mais uma vez felicidades as mamães", completou.





ASSECOM