Deputado Antônio Vaz reivindica obras na MS 489 trecho que liga Naviraí ao Porto Caiuá

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou indicação na sessão plenária desta terça-feira (11), solicitando ao Secretário de Estado e Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel, a pavimentação asfáltica da MS 489, trecho que liga a cidade de Naviraí ao Porto Caiuá.





Conforme Vaz, o trecho da MS-489 que liga o município de Naviraí ao distrito de Porto Caiuá encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, o que gera transtornos no processo de escoamento da produção, já que a região se destaca pelo seu desenvolvimento socioeconômico. “Outro ponto que moradores locais se queixam, é que a falta de manutenção da via, vem causando prejuízos e afetando o transporte escolar e na locomoção dos moradores da região” explicou o parlamentar.





A localidade carece de infraestrutura adequada, sua pavimentação asfáltica se faz mais do que necessária, considerando que a via tem uma expressiva contribuição para a economia do Estado de Mato Grosso do Sul.





