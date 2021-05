Chuva inaugura semana com previsão de estiagem e frio de 12°C

Neste domingo, na Capital houve precipitações isoladas depois de quase 16 dias de seca

Choveu no Bairro Taveirópolis, em Campo Grande, no final da tarde deste domingo ©Ângela Kempfer

Chuvas isoladas registradas no final da tarde deste domingo, em Campo Grande, na verdade, inauguram semana com previsão de estiagem e frio de 12°C, em Mato Grosso do Sul. A precipitação foi pouco, nem 4 milímetros, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão, porém foi suficiente para temperatura cair na Capital.





A estiagem foi brevemente interrompida nos bairros Carandá Bosque, Jardim dos Estados, Vila Nasser e Taveirópolis. Desde o dia 16 de abril não chovia na Capital.





A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no entanto, aponta para semana sem chuva, porém com queda significativa da temperatura.





Nesta segunda-feira, a temperatura pode variar de 21°C e 33°C em Campo Grande. A mínima pode atingir os 19°C na quinta-feira.





Interior - O frio pode se tornar ainda mais rigoroso no interior de Mato Grosso do Sul, podendo chegar a 12°C, em Ponta Porã. Na fronteira, a semana começa com mínima de 20°C e máximas de 34°C





Dourados começa a semana com mínima de 21°C e máxima de 34°C, mas a temperatura pode cair a 14°C no decorrer da semana.





Mínima de 22°C e máxima de 36°C podem ser registradas em Corumbá, no começo desta semana. Mas, pode chegar a 13°C na quinta-feira.





Em Três Lagoas, a semana começa com mínima de 19°C e máxima de 34°C, podendo chagar a 18°C já na quarta-feira.





Por Tainá Jara