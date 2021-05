Prefeito interino de Paranhos está internado em UTI, com Covid

Donizete Viaro foi internado na quarta-feira, um dia depois de cumprir compromissos oficiais; segundo familiar, quadro é de melhora

Donizete Viaro é o presidente da Câmara e responde interinamente pela Prefeitura de Paranhos ©Reprodução/Facebook

O presidente da Câmara Municipal e prefeito interino de Paranhos, Donizete Viaro (MDB), está internado desde quarta-feira (28) em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Ponta Porã. A informação foi apurada pela reportagem junto ao Serviço Social do hospital, que não informou detalhes sobre o quadro de saúde.





Viaro despachou normalmente até terça-feira (27), conforme consta no seu perfil da Prefeitura de Paranhos no Facebook e no próprio site da administração municipal, onde o prefeito aparece em atos públicos –na mesma terça-feira, por exemplo, ele participou da inauguração do Laboratório Municipal, onde aparece ladeado de servidores, mas usando máscara.





Segundo Donizete Viaro Filho, filho do prefeito interino, nos últimos 2 dias seu pai apresentou melhora no quadro respiratório, demonstrando reagir positivamente ao tratamento.





Quanto a vacância da prefeitura, o vereador Denilson Aparecido Rafaine (PSDB) explicou que, regimentalmente, há um prazo de 15 dias para afastamento do chefe do Executivo por questões de saúde. “Se exceder esse prazo a Câmara pode se manifestar”, pontuou. Em contato com Viaro, ele também disse que o prefeito está bem e se recuperando após exames.





O vereador assumiu a administração de Paranhos em meio a impasse envolvendo as Eleições 2020 no município. Vencedor nas urnas, Heliomar Klabunde (MDB) teve sua candidatura impugnada por conta de condenação anterior junto ao TCU (Tribunal de Contas da União). Ele disputou o pleito com liminar da Justiça Eleitoral, que acabou derrubada –anulando seu registro de candidatura. Com isso, o município deverá passar por novas eleições.





Em substituição a Viaro, o vereador Hélio Acosta (PSDB) assumiu o comando da Câmara Municipal.





Por: Humberto Marques