“A terra é de vocês”, diz ministra na entrega de 1.128 títulos em assentamento

Bolsonaro e Tereza Cristina (à esquerda) entregam título para assentados ©REPRODUÇÃO

“A terra é de vocês, jogaram fora o freio e bridão”. A declaração é da ministra Tereza Cristina Correa da Costa Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que fez a entrega, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de 1.128 títulos para beneficiário da reforma agrária no assentamento Santa Mônica, em Terenos.





O freio e o bridão são usados para controlar a direção de cavalos. Portanto, a fala da ministra foi para destacar a autonomia dos assentados, que agora têm o título definitivo da terra onde moram.





Ainda de acordo com a ministra, Mato Grosso do Sul saiu na frente no programa nacional “Titula Brasil”, com adesão de 48 prefeituras. “Contem com o nosso governo. O presidente tem dado toda liberdade para que esse time, comandado por mim, possa ajudar vocês na comercialização e ter vida melhor”, afirma.





Nesta sexta-feira (dia 14), Tereza Cristina também anunciou recursos de R$ 10 milhões, sendo R$ 3,1 milhões de crédito habitacional e R$ 6,4 milhões para recuperação de estradas em assentamentos. “Hoje é dia de gratidão”, diz a ministra.





No ponto alto do discurso, marcado por muitas palmas, a ministra destacou o trabalho de Lucilha de Almeida, que é assentada e vereadora do DEM, mesmo partido de Tereza Cristina.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos