TRÊS LAGOAS| Vacina contra a Influenza A – H1N1 já estará disponível nas Unidades de Saúde do Município na tarde desta segunda-feira (12)

Foi lançada nesta segunda-feira (12) a Campanha de Imunização contra a Influenza A (H1N1) em todo o território nacional. Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Setor de Imunização, começou a distribuição das 4.430 doses, recebidas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para esta primeira etapa, nas Unidades da Rede Municipal de Saúde.





Até o dia 10 de maio, a previsão é atender 15.382 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da 1ª Etapa de vacinação, que são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (que ainda não completaram 6 anos) que correspondem a 10.407 do total do público a ser imunizado nessa 1ª etapa, além de 1.488 gestantes, 245 puérperas (até 45 dias do parto) e 3.242 trabalhadores da saúde.





Conforme informações do Setor de Imunização, até o momento Três Lagoas recebeu 4.430 doses da vacina contra a Influenza A (H1N1), o que corresponde a 28,8% do total necessário para atender todos os públicos dessa 1ª etapa. A coordenadora do Setor, Humberta Azambuja, explica que é comum as doses virem parceladas. “Assim como em outros anos, e em outras campanhas, as doses vêm aos poucos e recebemos mais conforme usamos as enviadas anteriormente”, comentou.





VACINAÇÃO





As vacinas já estarão disponíveis na parte da tarde desta segunda-feira (12) em todas as Unidades de Saúde e a vacinação, nesse primeiro momento, será por livre demanda para os grupos que são prioritários dessa primeira etapa. “Todos aqueles que fazem parte dos grupos elencados podem procurar um postinho mais próximo da sua casa para receber a dose única do imunizante”, esclareceu Humberta.





OUTROS GRUPOS





Na segunda etapa, conforme cronograma do Governo do Estado, a previsão é atender pessoas idosas com 60 anos ou mais e professores, sendo que essas categorias devem ser imunizadas entre 11 de maio e 08 de junho.





A terceira etapa, prevista para ocorrer do dia 09 de junho até 09 de julho, vai imunizar pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo percurso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, forças armadas, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medida socioeducativa.





ASSECOM