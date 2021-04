TRÊS LAGOAS| SEGUNDA CHANCE - Pessoas com mais de 60 anos obesas mórbidas, oncológicas, transplantadas e imunossuprimidas poderão se vacinar neste sábado (17)

Devido a muitas pessoas não estarem com laudo em mãos no dia da vacinação contra o Novo Coronavírus realizada no último domingo (11), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas decidiu realizar outro dia de vacinação exclusiva para pessoas com mais de 60 anos de idade portadoras de doenças graves, como obesas mórbidas, oncológicas, transplantadas e imunossuprimidas.





A ação será no próximo sábado (17), das 8h às 11h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Alegre e vai atender pessoas que apresentarem laudo médico que comprove que são portadoras de comorbidades graves, como: imunossuprimidas, oncológicos com doença ativa em tratamento, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea e obesidade mórbida (IMC maior que 40).





Segundo a secretária da pasta, Elaine Fúrio, essa é uma continuação do mesmo grupo que já havia sido anunciado. “Como algumas pessoas se enquadram no grupo para vacinação, mas no domingo não tinham o laudo médico, decidimos abrir essa nova data e atender ao máximo de pessoas possível, pois desse modo, elas conseguiriam gerar esse laudo médico e receber a dose do imunizante contra a Covid-19”, comentou.





SERVIÇO





A USF Vila Alegre fica localizada à Rua Bernardinho Rodrigues, 3725 - Vila Alegre e o contato para dúvidas é o (67) 99242-8174.





APAE





Alunos ativos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) também serão imunizados nessa semana, mais especificamente nesta quinta-feira (15), pois, segundo a direção da instituição, é a data ideal para a ação devido ao maior fluxo de pacientes no local.





CONTINUAÇÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, IDOSOS COM MAIS DE 66 ANOS E 2ª DOSE





Além disso, a campanha seguirá vacinando pessoas com mais de 66 anos de idade com agendamento prévio nas Unidades de Saúde de referência de cada bairro ou por meio de solicitação de vacinação em domicílio caso a pessoa seja acamada e não possa se deslocar até o posto de saúde.





A campanha também segue imunizando profissionais da saúde da rede privada com mais de 38 anos de idade com a 1ª dose de acordo com agendamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).





E, assim como antes, dá continuidade na aplicação da 2ª dose em todos os públicos que já receberam a 1ª há mais de 20 dias.

ASSECOM