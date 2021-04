Deputado Felipe Orro intervém para recuperar pista da MS-447 no Distrito de Cipolândia

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro indicou ao governo do Estado a realização dos serviços de cascalhamento e patrolamento na rodovia MS-447, no trecho entre o Distrito de Cipolândia localizado em Aquidauana, até a Ponte do Grego na MS-352, em Terenos. O pedido para recuperação da rodovia atende moradores de Cipolândia e produtores rurais da região. “Precisamos com urgência dessas melhorias tendo em vista as condições estruturais da MS-447, que vem trazendo problemas aos motoristas que transitam por ali diariamente”.





O deputado anexou imagens da pista danificada na indicação e encaminhou expediente ao governador, Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel, bem como ao diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimento), Emerson Antônio Marques Pereira.





“As imagens anexas ao documento demonstram o castigo das chuvas na estrada, deixando-a em péssimas condições para o trânsito. É extremamente necessário o serviço de patrolamento e cascalhamento na pista da MS-447, tanto para fluidez de tráfego, como para garantir mais segurança aos usuários da rodovia”, finaliza.

©O Pantaneiro/M. Brito









ASSECOM