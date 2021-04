TRÊS LAGOAS| Saúde e Exército firmam parceria para reforçar ação de sanitização contra COVID-19 em unidades de saúde do Município

As unidades de Saúde de Três Lagoas acabam de receber um importante reforço no combate à disseminação do novo Coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde e a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro acabam de fechar parceria para a sanitização externa dos prédios onde funcionam os serviços de saúde.





Ontem, quinta-feira (08), a ação de sanitização pelos oficiais do Exército de Três Lagoas, iniciou na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas. Conforme o assessor de gestão em saúde da SMS, Afrânio Azambuja, este apoio reforça as medidas adotadas pela SMS, diante do crescente número de atendimentos e pacientes em todas as unidades.





“A circulação diária de pessoas nesses locais, inclusive casos positivos de COVID-19, vem aumentando diariamente e a desinfecção externa é necessária para evitar o contágio entre o público circulante, sobretudo, nossos profissionais de saúde. Gratidão ao nosso Exército por somar forças com a SMS neste momento tão crítico”, disse.





Vale lembrar que o Exército tem realizado este trabalho desde o ano passado em outros órgãos públicos e áreas de frequente circulação, intensificando a prevenção devido a atual necessidade.





Há previsão é que a sanitização seja realizada uma vez por semana em cada Unidade, incluindo postos dos bairros, clínicas, CEM, UPA e Hemonúcleo.













ASSECOM