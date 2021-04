TRÊS LAGOAS| Prefeitura recebe doação de materiais, insumos e equipamentos da Suzano para fortalecer atendimento na UPA 24h e Unidade de Pronto Atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, após envio de ofício à Suzano, está recebendo da empresa a doação de materiais, insumos e equipamentos, que virão a fortalecer a infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h (Covid-19) e da Unidade de Pronto Atendimento 24h de apoio à UPA-Covid-19 que funciona, temporariamente, no prédio da Clínica da Criança.





Dentre diversos itens elencados pela pasta por meio de ofício, a Suzano já entregou no almoxarifado da Prefeitura Municipal 20 Bombas de infusão volumétrica para uso em infusão de soluções por via enteral ou parenteral, bem como um aparelho de raio X portátil e 12 camas hospitalares.





Conforme o assessor de Assistência à Saúde da SMS, Afrânio Azambuja, o Município está em contato direto com a Suzano alinhando a entrega do restante dos itens solicitados, por meio de doação. “Pedimos também monitores multiparâmetros, respiradores, maca, aspirador portátil de alto vácuo com bateria, carro maca hidráulico, cardioversor bifásico, laringoscópio convencional, Oxímetro digital de pulso (de dedo), além de insumos, como aventais, máscaras hospitalares, capacetes e luvas”, explicou.





Para a secretária Elaine Furio, “doações sempre são bem-vindas e esse tipo de ação fortalece ainda mais a Rede Municipal de Saúde nesse momento em que é necessário reavaliar ações diariamente e adaptar as estruturas para atender a população”.





Eduardo Ferraz, gerente Executivo Industrial da Suzano em Mato Grosso do Sul, destacou que “acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e entendemos que somente com a união de forças entre sociedade, empresas e órgãos públicos conseguiremos construir soluções emergenciais necessárias para reverter esse triste cenário que se apresenta em Mato Grosso do Sul e no Brasil”, disse.





ASSECOM