Deputado Felipe Orro pede pavimentação da MS-316, rodovia entre Aparecida do Taboado e Inocência

O deputado estadual Felipe Orro articula junto ao Governo do Estado, a pavimentação asfáltica da rodovia MS-316, no trecho entre os municípios de Aparecida do Taboado e Inocência. O parlamentar afirma que esta solicitação expressa os inúmeros pedidos de produtores rurais e moradores do município, “há muito tempo a população aguarda o asfaltamento da rodovia, importante via de escoamento da produção rural da região, dificultado pelas más condições da rodovia”, disse.





Contudo, o Poder Executivo, através das secretarias responsáveis, realiza periodicamente os serviços de patrolamento e cascalhamento da referida rodovia. São medidas paliativas que perdem seu efeito na época de chuvaradas, tornando as condições da pista novamente ruins para o tráfego ágil e seguro, trazendo transtornos aos usuários da MS-316.





O pedido de pavimentação foi encaminhado ao governador, Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel, atendendo a indicação nº 124/2021, de autoria dos vereadores de Aparecida do Taboado, Jucleber da Silva Queiroz, Gilberto Pereira e Vagner Lopes Martiniano de Aquino.





“Buscamos uma melhoria na estrada, permanente aos produtores rurais e moradores dessa importante região produtora do Estado, aguardamos resposta do governo”, finaliza Felipe.





