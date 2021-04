TRÊS LAGOAS| Órgãos se unem para levar conscientização e proteção contra COVID-19 nas indústrias e grandes empresas do Município

A Defesa Civil, o Setor de Vigilância Epidemiológica e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas iniciaram nesta semana um trabalho de conscientização e cooperação nas grandes empresas e indústrias locais sobre a prevenção ao novo Coronavírus.





A ação iniciou nesta segunda-feira (05) e teve como ponto de partida as Lojas Havan. Voltada exclusivamente para funcionários, o assunto foi abordado pelo médico Vinícius de Jesus Rodrigues Neves da Vigilância Epidemiológica – VIGEP; Eurides de Freitas, representando o Sindicato e pelo chefe da Defesa Civil, Welton Alves.





Tecnicamente, Vinícius explicou a atual situação da saúde no Município e reforçou as medidas de prevenção. “Estamos vivenciando um momento crítico em que as unidades de saúde se encontram lotadas, tendo fila de espera para os leitos de UTI COVID. Pedimos a colaboração de todos diante desta realidade, para a própria segurança e dos demais colegas de trabalho que não deixem de usar máscara, higienizar as mãos e passar álcool em gel nos objetos e superfícies que tocam no serviço e em casa”, completou.





Eurides, por sua vez, demonstrou a preocupação do Comitê em seguir os protocolos e exigi-los em todas as esferas da sociedade. “Tivemos uma abordagem no comércio de pequeno e médio porte e, agora, direcionamos esta ação para grandes empresas, onde há um número maior de pessoas, tanto funcionários quanto clientes. As medidas devem ser seguidas por todos, a conscientização deve ser multiplicada, para que possamos reduzir o avanço do vírus”, disse.





EMPRESA PARCEIRA E CONSCIENTE





Para o gerente de vendas da Havan, Fernando Nascimento, “este encontro foi muito positivo, uma vez que vem a reforçar a nossa preocupação e as determinações que a empresa segue. Estamos trabalhando em escala de revezamento e aumentamos o horário de refeição para evitar aglomeração no refeitório, possibilitando também ao nosso funcionário ir para casa nesse intervalo”.





Fernando declarou que já houve casos positivos entre trabalhadores, porém, nenhum surto. “Por sorte, nunca tivemos vários casos de uma só vez e nenhum óbito. Todo funcionário que apresenta suspeita e sintomas é automaticamente afastado e cumpre o período em casa”.





RUMO ÀS INDÚSTRIAS





O chefe da Defesa Civil declarou que a ação não vai parar. A conscientização será marcada para acontecer ainda no Shopping Três Lagoas, Atacadão e grandes supermercados, além do setor industrial. “Há uma preocupação constante com o trabalhador da indústria, diante do fluxo diário de pessoas nestes ambientes, principalmente por utilizarem o mesmo transporte, banheiros e refeitórios”.





No ato, Welton frisou sobre o empenho da Prefeitura e dos profissionais da linha de frente da pandemia, agradeceu o espaço e colaboração do gerente com a ação.





