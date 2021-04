Deputado Antônio Vaz solicita reforma de escola em Deodápolis

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou na sessão remota desta terça-feira (06), indicações para o interior do Estado, solicitando a construção de muro e calçada na Escola Estadual João Baptista Pereira, localizada no Distrito de Presidente Castelo - Deodápolis.





O parlamentar encaminhou a solicitação para o governador Reinaldo Azambuja e para Secretária de Estado de Educação, Sra. Maria Cecília Amêndola Motta, reivindicando o muro que é de extrema importância para a segurança da escola.





A reivindicação foi um pedido da vereadora Aninha da Educação, que ressaltou que a escola é referência para a comunidade local, usada também como sede para reuniões comunitárias e de órgãos municipais para diversos fins, como por exemplo o Bolsa Família.





"A construção do muro e calçada fará do ambiente escolar um espaço com maior privacidade, conforto e segurança tanto para quem trabalha e estuda no local" explicou Vaz.





ASSECOM