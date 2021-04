Terça-feira de tempo firme e grande amplitude térmica em MS

A terça-feira (20) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica céu parcialmente nublado para todo Estado.





A umidade relativa do ar volta a cair, e os índices estimados variam entre 25% a 80% ao longo do dia. Ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer em todas as regiões.





O dia pode registrar temperaturas que variam entre 14° a 35° em Mato Grosso do Sul.





Em Campo Grande o sol predomina entre poucas nuvens. Os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 30°C.





Chuva na próxima quinzena





A semana toda deve seguir as mesmas condições de tempo. Já no fim de semana no período entre 24 a 27 de abril existe a possibilidade de chuvas volumosas com acumulados entre 30 a 60 milímetros.





O Cemtec também indica alta probabilidade de ocorrer uma ligeira queda na temperatura com variação estimada entre 12°C a 29°C para Mato Grosso do Sul.





O período entre o dia 27 de abril a 5 de maio será um período seco e sem expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul.





O Cemtec reforça a necessidade de acompanhamento de atualizações futuras.





Por: Mireli Obando