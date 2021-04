HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Planeje custos de um projeto pessoal, dos filhos e de novos investimentos. O dia trará soluções financeiras. Se um contrato for interrompido, você encontrará alternativas de ganhar dinheiro usando seus talentos criativos. Concretizações não serão fáceis. Assuma novos desafios e conte com apoio de amizades. Atividades comerciais e estudos estarão ativados. Amplie relações nas redes sociais.





Touro - 21/04 a 20/05





O novo ciclo que começará para valer a partir do seu aniversário consolidará a carreira e missão no mundo, além de favorecer conquistas financeiras. Mesmo que as dificuldades e desafios ainda causem tensões, a segurança será construída aos poucos. A cada passo, virá uma vitória. Aproveite o dia para se fortalecer interiormente e jogar a autoestima para cima. Carinho da família será tudo, hoje.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Empatia e compaixão nas interações de hoje. Sensibilidade amplificada imprimirá emoção nas palavras. Conversas motivadoras e carinhosas aproximarão amizades. Ideias criativas não faltarão. As comunicações estarão abertas. Marque presença nas redes e espalhe energias positivas. Fase de maior interiorização e de sintonia com a espiritualidade. Na dúvida, siga a intuição que estará forte.





Câncer - 21/06 a 21/07





Determine planos de longo prazo e invista no seu futuro. Orçamento curto cobrará limite nas compras e despesas. Evite compensações emocionais com gastos supérfluos e desperdício de dinheiro. A fase pedirá mudanças de comportamento e de ambiente social. Questione padrões de consumo e valores. Hora de revalorizar a vida, fortalecer vínculos afetivos, preservar os bens e aumentar sua segurança.





Leão - 22/07 a 22/08





Com Lua em seu signo, dedique o dia às necessidades pessoais, cuidados de saúde e de beleza. O trabalho renderá pouco, acolha os sentimentos e avalie sonhos. Emoções estarão à flor da pele e insatisfações poderão vir à tona. Transforme possíveis frustrações em motivação para criar novos projetos e inovar a carreira. Bom momento para projetar a imagem profissional. Sucesso pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe e uma conexão especial tocarão o coração e despertarão sonhos. Rotina exigente de trabalho cobrará momentos de relaxamento e de descanso. Espere por conquistas na carreira e oportunidades de expandir a atuação. Apesar da falta de tempo e das dificuldades geradas pela pandemia, novas propostas serão atraentes. Com fé e dedicação à missão, tudo dará certo.





Libra - 23/09 a 22/10





Invista em novas amizades, colabore com a equipe e eleve seus padrões de relação. Momento de buscar melhor qualidade de vida e fazer escolhas sábias. Afastamento de alguém ou de uma situação social incômoda trará paz interior. Aproveite o dia para cultivar as boas relações. Clima carinhoso nas interações e atividades de grupo. Explore seus talentos. Você ganhará maior projeção e prestígio.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Visão de futuro e perspectivas positivas no trabalho manterão o astral em alta. Amplie o diálogo com parceiros e abra novo caminho na carreira. O foco nas relações e soluções práticas movimentará a vida numa direção atraente. Decisões de assuntos familiares, de moradia ou da casa darão tranquilidade. Aprofunde vínculos importantes em sua vida e fortaleça bases afetivas. Amor em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Atenção às solicitações e posicionamentos claros nas relações com parceiros de trabalho produzirão bons resultados. Embora as pressões financeiras continuem, novo projeto ganhará forma. Aproveite para esclarecer dúvidas ou cláusulas de contratos e vencer burocracias. Bom momento para se associar, iniciar relacionamentos e ampliar conexões. Notícias de longe trarão reflexões e novidades.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Planeje estratégias de trabalho. O início de uma atividade tornará as perspectivas financeiras mais positivas. Bom momento para aprovar um orçamento, começar um emprego ou firmar um negócio promissor. O dinheiro estará curto. Encontre alternativas para diminuir custos e despesas. Padrões de consumo serão revistos. Troque confidências com o par e reformule planos da vida íntima.





Aquário - 21/01 a 19/02





Finalize arrumações na casa e crie um ambiente acolhedor na vida familiar. Sentimentos falarão mais alto que a razão. Bom momento para imprimir mais emoção na relação íntima e concretizar projetos a dois. Comemore conquistas com o par e curta momentos românticos, temperados com humor e muita criatividade. Planos de longo prazo visarão mais segurança e conforto. Realize um sonho.





Peixes - 20/02 a 20/03





Comunicações de trabalho estarão aceleradas. Amplie contatos e conte com poder de negociação em transações comerciais e imobiliárias. Imprima energias positivas na casa. Assuntos de família serão resolvidos com maior facilidade, hoje. O dia será produtivo e também um tanto cansativo. Encontre tempo para cuidar da saúde e do corpo. Palavras doces e carinhosas intensificarão o amor.





Por: ROSA DI MAULO





